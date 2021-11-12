РИАМО - 12 ноя. Сертификаты о проведенной вакцинации российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг через 21 день, сообщает Nation News.

Согласно официальному письму Минцифры РФ, QR-коды после вакцинации от коронавируса «Спутником Лайт» будут сформированы на портале через 3 недели после сделанной прививки.

В стране зарегистрированы следующие вакцины от Covid-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

С начала пандемии на территории РФ выявлено 8 992 595 случаев инфицирования, умерли 252 926 заболевших, вылечились 7 720 962 человека.

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