РИАМО - 12 ноя. Российский артист, юморист и актер «Кривого зеркала» рассказал, что запомнил писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, ушедшего из жизни в пятницу, как доброго, мудрого «сказочного персонажа». Об этом сообщает Газета.ru.

«Для меня он отличался тем, что какой был в жизни, такой он был и на сцене. Обычно же артисты какие-то роли играют, а вот он был добрый, нелепый, мудрый, сказочный персонаж не от мира сего», — отметил Морозов.

Артист уточнил, что уникальная манера речи Коклюшкина была присуща ему не только на сцене, но и за ее пределами.

Морозов добавил, что последний раз выступал с Коклюшкиным на одной сцене около года назад. По словам юмориста, ему всегда нравилось работать с сатириком, однако в последнее время они редко виделись из-за ситуации с коронавирусом и проблем писателя с рукой.

Писатель-сатирик, телеведущий и колумнист Виктор Коклюшкин скончался 12 ноября в возрасте 75 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Коклюшкин получил широкую известность после того, как начал писать юмористические монологи для эстрады и телевидения в 1980-х годах. Писатель выступал с монологами сам, а также писал выступления для других известных отечественных артистов, включая Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Клару Новикову. Коклюшкин принимал участие в съемках таких известных юмористических телепередач, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и «Смеяться разрешается».