РИАМО - 12 ноя. Детская заболеваемость коронавирусом и вакцинация стала основной темой встречи депутата Мособлдумы Игоря Коханого и замначальника управления образованием городского округа Люберцы Светланы Яковенко, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии ЕР.

Отправной точкой обсуждения стало недавнее заявление министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой о вхождении в завершающую стадию клинических испытаний вакцины для подростков.

«У нас вызывает тревогу тот факт, что количество заболевших Covid-19 школьников растет, несмотря на принимаемые против распространения инфекции меры», – отметила Яковенко.

По ее словам, все помещения в школах оборудованы бактерицидными лампами, в наличии имеются средства индивидуальной защиты, в том числе антисептические. В общеобразовательных учреждениях предусмотрены отдельные входы и время прохода начальных, средних и старших классов.

«Старт вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет могут дать уже в январе 2022 года. Известно, что новый отечественный препарат будет называться «Спутник-М». Его состав – тот же, что и во взрослой вакцине «Спутник V», только дозировка будет уменьшена в 5 раз», – сказал Коханый.