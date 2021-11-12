РИАМО - 12 ноя. Завершились работы по благоустройству территории вдоль улиц Школьная и Советская в Видном, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Старый асфальт заменили на тротуарную плитку, отремонтировали лестницу под часами на Советской площади и там же установили гранитные ограждения вокруг газона, обновили лавочки, высадили кустарник и туи.

Работы выполнены в соответствии с требованиями доступной среды – произведено понижение бордюрного камня и уложена тактильная плитка перед пешеходными переходами.

«Традиционно мы видим большой запрос жителей на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, поэтому данную работу продолжим, обязательно учитывая пожелания людей», – подчеркнул глава округа Алексей Спасский.

Он уточнил, что до конца года завершатся работы по благоустройству в сквере «Сосенки» в Видном, а на следующий год запланировано обустройство сквера Памяти погибшим во время войны сотрудникам милиции в Расторгуевской части города. Также при поддержке правительства Подмосковья планируется благоустроить набережную Тарыческого пруда.