РИАМО - 12 ноя. Загруженность столичных дорог достигла 9 баллов из 10 возможных, крупные пробки наблюдаются в центре города, на кольцевых и вылетных магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На МКАД заторы отмечаются на юго-востоке, востоке, севере, западе и юго-западе. На Третьем транспортном кольце и Садовом кольце пробки наблюдаются практически по всей длине.

Также пробки образовались на Стромынке, Рязанском проспекте, проспекте Мира, Бесединском шоссе, Профсоюзной улице, Кутузовском проспекте и так далее.

Ожидается, что к 20 часам загруженность дорог снизится до 6 баллов. Свободными улицы и трассы станут после 21 часа, когда прогнозируется 3 балла.