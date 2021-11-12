РИАМО - 12 ноя. Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Московской области увеличился до 68,4%, неделю назад он составлял 67,3%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет от Covid-19 по России составляет 49%.

Прививку первым компонентом вакцины от Covid-19 в Подмосковье сделали 4 129 607 человек, полностью вакцинировались 3 905 552 человека.

В Московской области сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах, которые расположены в общественных местах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире могут появиться новые, более опасные штаммы коронавируса.

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