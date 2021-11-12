РИАМО - 12 ноя. Вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что сертификат о вакцинации против Covid-19 должен стать для граждан таким же важным документом, как паспорт. Об этом сообщает kp.ru.

Она добавила, что очень радуется новостям из российских регионов о рекордных показателях суточной вакцинации от коронавируса.

«Но напомню, что нам нужно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране», - уточнила Голикова.

В России с начала пандемии выявили 8 992 595 случаев инфицирования Covid-19, умерли 252 926 пациентов, вылечились 7 720 962 человека.

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