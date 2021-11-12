РИАМО - 12 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил Дмитрию Волкову принять участие в конкурсе на замещение должности главы городского округа Красногорск. В случае избрания Волкову в первую очередь будет необходимо сформировать сильную команду, способную обеспечить перемены в муниципалитете. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Дмитрий Волков с мая 2020 года по ноябрь 2021 года занимал должность главы Каширы. Сейчас он приступает к работе в качестве временно исполняющего полномочия главы Красногорска. Руководителя городского округа выберет местный совет депутатов из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.
«В Кашире вы сделали большую работу - и в части развития сельского хозяйства, и инвестиционных проектов, и благоустройства. Сейчас мы начали там модернизацию ГРЭС. Вы успешно справлялись со всей этой работой, а до этого профессионально занимались социальными вопросами в Ленинском городском округе. Красногорск – одна из самых заметных территорий в области. Важно, чтобы вы уделяли персональное внимание по самым актуальным вопросам через общение с жителями», - подчеркнул губернатор.
Внимание медицине и инфраструктуре
Со своей стороны Волков поблагодарил Воробьева за высказанное доверие.
«Андрей Юрьевич, хочу сказать слова благодарности за оказанное доверие. Это ответственная работа, ответственный муниципалитет. Красногорск - негласная столица Подмосковья, результаты переписи показывают, что здесь проживает полмиллиона человек. Я погружен в часть проблем округа - многоквартирные дома, управляющие компании, задолженности по ресурсам. Важная история - транспорт, развязки, пассажиропоток. А также социальная инфраструктура», - сказал Волков.
Он отметил, что в Красногорске есть и болевые точки – в Нахабине и Опалихе нуждаются в достройке школы.
«И, конечно, будем уделять большое внимание глобальному проекту, о котором вы докладывали президенту - строительству детского госпиталя», - заключил Волков.
Красногорск - один из самых густонаселенных и экономически развитых муниципалитетов Подмосковья. В нем строится первая в Московской области многопрофильная детская больница. Данный проект поддержал президент РФ Владимир Путин.
Согласно проекту, в структуру учреждения войдут 15 отделений. Здесь планируется организовать уникальный командный центр, который будет координировать работу детских медицинских учреждений Подмосковья. Кроме этого, предполагается внедрить технологии телемедицины и открыть симуляционный центр, где врачи и медперсонал получат возможность использовать новейшее роботизированное оборудование.
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