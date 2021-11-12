РИАМО - 12 ноя. Свыше 100 учеников школ из городского округа Люберцы выполнили нормы ГТО по стрельбе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во Дворце спорта «Триумф» в тире при поддержке спорткомитета Люберец состоялось мероприятие по приему норм ГТО по стрельбе из электронного оружия.

«Более 100 обучающихся 4 и 5 ступени (от 13 до 17 лет) общеобразовательных организаций городского округа Люберцы приняли активное участие в данном мероприятии и успешно выполнили нормы ГТО», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что предусмотрено стимулирование абитуриентов вузов. За выполнение нормативов золотого знака ГТО начисляются дополнительные баллы к ЕГЭ.