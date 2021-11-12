РИАМО - 12 ноя. Сбой, связанный с работой городской электросети, произошел в системах электронной записи в поликлиниках городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба Люберецкой районной больницы №2.

В социальных сетях жители пожаловались на отсутствие записей к врачам с 13 по 24 ноября.

«На Авиаторов, 5 похожая ситуация», - пишет пользователь @irishalama86 в Instagram-аккаунте Mylubertsy.

Пользователь @lisa_anfisa отметила, что скорее всего просто еще не добавили расписание работы враче и посоветовала проверить систему попозже.

До устранения неполадок жители могут записаться к врачам только очно - в поликлиниках. Время возобновления электронной записи пока неизвестно.