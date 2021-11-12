РИАМО - 12 ноя. С 2004 года бизнесмены из Турции инвестировали в Московскую область более 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
При участии инвестиций из Турции в регионе появились 15 компаний, на которых было создано свыше 1,3 тыс. рабочих мест.
Одним из крупнейших проектов компаний из Турции стало предприятие «Витра Плитка» холдинга «Эдзаджибаши». Этот завод был построен в Серпухове и стал первым в России для холдинга.
Проект реализован в 2011 году, благодаря ему было создано 240 рабочих мест. Общий объем инвестиций уже составил более 2,3 млрд рублей, и компания планирует увеличить мощность завода: в планах нарастить показатели с 2,3 млн кв. м до 4 млн кв. м плитки в год. На закупку оборудования планируют потратить 540 млн рублей, обновление позволит создать 20 дополнительных рабочих мест.
В 2014 году в Серпухове было открыто новое предприятие по производству сантехнических изделий – «Витра Сантехника». В данный проект вложили 1,5 млрд рублей, а для жителей Подмосковья там создали 150 рабочих мест.
Правительство Подмосковья находится в тесном контакте с зарубежными предпринимателями. В октябре региональный Мининвест провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты турецкого города Бурса Хасаном Гюрсесом.
Тогда стороны обсудили возможность наращивания экспорта из Подмосковья в Турецкую Республику, организацию бизнес-миссий турецких партнеров в особую экономическую зону «Дубна» и индустриальный парк «Есипово».
В Московской области работает более 400 компаний из 39 стран мира.
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