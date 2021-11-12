РИАМО - 12 ноя. С 2004 года бизнесмены из Турции инвестировали в Московскую область более 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

При участии инвестиций из Турции в регионе появились 15 компаний, на которых было создано свыше 1,3 тыс. рабочих мест.

«Что касается внешнеторгового оборота Московской области с Турцией, то по итогам первого полугодия 2021 года он составил 386,6 млн долларов, из которых 109 млн долларов составляет экспорт товаров из Московской области и 277 млн долларов — импорт», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Одним из крупнейших проектов компаний из Турции стало предприятие «Витра Плитка» холдинга «Эдзаджибаши». Этот завод был построен в Серпухове и стал первым в России для холдинга.

Проект реализован в 2011 году, благодаря ему было создано 240 рабочих мест. Общий объем инвестиций уже составил более 2,3 млрд рублей, и компания планирует увеличить мощность завода: в планах нарастить показатели с 2,3 млн кв. м до 4 млн кв. м плитки в год. На закупку оборудования планируют потратить 540 млн рублей, обновление позволит создать 20 дополнительных рабочих мест.

В 2014 году в Серпухове было открыто новое предприятие по производству сантехнических изделий – «Витра Сантехника». В данный проект вложили 1,5 млрд рублей, а для жителей Подмосковья там создали 150 рабочих мест.

Правительство Подмосковья находится в тесном контакте с зарубежными предпринимателями. В октябре региональный Мининвест провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты турецкого города Бурса Хасаном Гюрсесом.

Тогда стороны обсудили возможность наращивания экспорта из Подмосковья в Турецкую Республику, организацию бизнес-миссий турецких партнеров в особую экономическую зону «Дубна» и индустриальный парк «Есипово».

В Московской области работает более 400 компаний из 39 стран мира.