РИАМО - 12 ноя. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что в мире могут появиться новые, более опасные штаммы коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

На сегодняшний день самым распространенным видом коронавируса считается штамм «дельта». Данная мутация распространена и на территории России, и в других странах.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что предотвратить появление и распространение Covid-19 может постоянное поддержание высокого уровня антител в организме. Для этого необходимо ревакцинироваться.

Всего в РФ зафиксировано 8 992 595 случаев заражения коронавирусом, умерли 252 926 человек, выздоровели 7 720 962 пациента.

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