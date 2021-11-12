РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В Подольске на уборку дорог от снега направили 50 снегоуборочных машин и 78 дорожных рабочих, еще 55 тракторов и 40 единиц малой механизации вместе с 557 дворниками расчищают дворы, сообщает администрация округа.

Из-за снегопада на территории муниципалитета усилена работа дорожных и коммунальных служб. На уборку дорог направили порядка 50 единиц снегоуборочной техники. В частности, комбинированные дорожные машины и тракторы, оборудованные плужно-щеточным оборудованием. В работах задействовали 78 дорожных рабочих.

Особое внимание уделяют очистке и обработке проезжей части, посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек.

Пешеходов призвали быть внимательными на дорогах, а водителей соблюдать скоростной режим.

Утром в связи с ухудшением погодных условий в 05:50 к уборке дворовых территорий в округе приступили 557 дворников, 55 тракторов, 40 единиц малой механизации.

Запас противогололедных материалов, в том числе песок, соль, реагенты, песко-соляная смесь, есть в необходимом количестве для нормативного содержания дворовых территорий.

В настоящее время работы по уборке продолжаются. По вопросам содержания придомовой территории можно обратиться в администрацию городского округа Подольск по телефону: 8(496)764-06-44.