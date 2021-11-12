РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. Масштабное обновление важного спортивного объекта Балашихи - стадиона «Труд» начали в городском округе, в ходе реконструкции появится новый ФОК, обустроят универсальное поле с подогревом для игры в футбол и бейсбол, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

Реконструкция стадиона «Труд» в Балашихе производится в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Все действующие секции на стадионе сохранятся. Сегодня здесь занимаются по четырем спортивным видам: футбол, бейсбол, баскетбол, художественная гимнастика.

«Начинаем реконструкцию стадиона «Труд». Долгожданный проект, о котором не раз просили жители. В рамках реконструкции здесь появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом для занятий ОФП, гимнастикой, игровыми и другими видами спорта. На территории обустроим универсальное поле с подогревом для игры в футбол и бейсбол», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что завершить работы планируют в конце 2022 года.