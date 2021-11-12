РИАМО - 12 ноя. Первый символический камень в фундамент здания нового детского сада заложили в подмосковном Реутове председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба руководителя муниципалитета.

«Мы постоянно совершенствуем и обновляем социальную инфраструктуру Реутова и сегодня делаем очередной шаг, закладывая символический первый камень в фундамент будущего детского сада в 10А микрорайоне на 250 мест», - сказал Каторов.

Он уточнил, что дошкольное учреждение, возводимое при поддержке губернатора Подмосковья по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры», планируется сдать в эксплуатацию до конца 2023 года. В саду по плану заработают 12 дошкольных групп, в том числе четыре ясельных. Здание будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности.

«За последние три года мы открыли 550 мест в городских детских садах, в том числе и по программе частно-государственного партнерства. План на ближайшие пять лет – не менее 700 дополнительных мест для наших дошкольников», - добавил Каторов.

Брынцалов подчеркнул, что он намерен вместе с главой округа держать на контроле сроки и качество возведения всех подобных объектов в Реутове.

«В Подмосковье ежегодно прибавляется порядка 20 тыс. дошколят, регион растет, поэтому темпы строительства новых учреждений остаются высокими. До конца 2021 года в области будет построено 16 дошкольных учреждений, а в плане на 2022 год – еще 40 детсадов», - отметил Брынцалов.

По его словам, места в детских садах создаются не только благодаря строительству новых учреждений, но и за счет выкупа подходящих помещений, а также ремонта существующих. В 2021 году в Подмосковье была запущена программа создания мини-садов, в рамках которой в регионе будет создано около 3 тыс. мест, а в 2022 году – еще 8 тыс. мест для дошкольников.