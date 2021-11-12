РИАМО - 12 ноя. В результате стрельбы в селе Аметеркмахи в Дагестане погиб имам местной мечети, сообщает ТАСС.

Как уточняется, в результате стрельбы ранения получили еще 2 человека. По данным местной администрации, стрельба произошла в ходе бытовой ссоры.

В результате инцидента убит имам, его сын и племянник получили ранения и были доставлены в больницу. Стрелок ликвидирован.

По данным СМИ, конфликт у жителей села возник на почве дележа земельного участка. Стрелявший был вооружен автоматом Калашникова.

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