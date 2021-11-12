РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Московские кадеты возложили цветы к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Нефедьево подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Митинг памяти в формате открытого урока состоялся в пятницу у мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы». Торжественным маршем и возложением цветов почтили память погибших воинов воспитанники Первого Московского кадетского корпуса.

В мероприятии приняли участие порядка 60 кадетов и сотрудники отдела Нахабино управления по развитию территорий администрации горокруга Красногорск.

Инициатором патриотической акции выступил Департамент образования и науки города Москвы. Безопасность проведения мероприятия обеспечили сотрудники полиции УМВД России по горокругу Красногорск.