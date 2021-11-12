РИАМО - 12 ноя. В подмосковных Котельниках организовали 6 пунктов приема изношенных автомобильных шин для последующей утилизации, сообщает пресс-служба городского округа.

В целях упорядочения складирования и утилизации шин на территории Котельников первый замглавы округа Александр Чуприн провел совещание с представителями объектов дорожного сервиса, где было принято решение о запуске экологической акции. Цель мероприятия: при замене шин на одном из шиномонтажей автовладелец сможет оставить ненужные ему покрышки. Также он может просто привезти изношенные шины на указанные объекты или специальные места сбора шин для дальнейшей утилизации.

Изношенную резину можно привезти на промзону «Силикат», стр. 11; на Дзержинское шоссе, д. 3, стр. 1; во 2-й Покровский проезд, стр. 7; в 3-й Покровский проезд, д. 4, корп. 1; на Новорязанское шоссе, 7А, 5.

Автомобильные шины относятся к промышленным отходам lV класса опасности. Их нельзя оставлять около контейнеров для бытовых отходов, а также бросать на газоны, детские площадки, в овраги и водоемы. Такое нарушение правил утилизации наносит невосполнимый вред окружающей среде и здоровью человека.