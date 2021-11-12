РИАМО - 12 ноя. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2 726 случаев коронавируса, наибольшее число заболевших зафиксировали в Люберцах (195), Балашихе (182), Королеве (169), городском округе Пушкинский (149), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

116 случаев инфицирования зарегистрировали в Ленинском округе, 11 - в Сергиево-Посадском округе, 108 - в Раменском округе, 107 - в Коломне, 98 - в Красногорске, 82 – в Одинцовском округе, 77 – в Дмитровском округе, 74 – в Солнечногорске, 71 – в Мытищах, 66 – в Талдомском округе, 65 – в Подольске, по 60 – в Орехово-Зуевском округе и Серпухове, 58 – в Павловском Посаде, 57 – в Истре, 50 – в Зарайске, 45 – в Лыткарине, по 44 – в Егорьевске и Жуковском, 43 – в Наро-Фоминском округе.

42 случая заболевания подтвердили во Фрязине, 39 – в Ступине, по 36 – в Богородском округе и Шатуре, 35 – в Клину, 34 – в Краснознаменске, 33 – в Лобне, 31 – в Электростали, 28 – в Воскресенске, 25 – в Пущине, 23 – в Домодедове, 22 – в Луховицах, 21 – в Ивантеевке, по 19 – в Можайском округе и Озерах, 18 – в Долгопрудном, 17 – в Щелкове.

По 12 случаев коронавируса выявили в Волоколамском округе и Лотошине, 11 – в Чехове, по 10 – в Дубне и Черноголовке, 9 – в Серебряных Прудах, 8 – в Дзержинском, по 7 – в Рузском округе, Бронницах, Кашире, Химках и Электрогорске, 5 – в Лосино-Петровском, 3 – в Котельниках, по 1 – в Красноармейске и Реутове.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не зафиксировали в Звездном городке, Власихе, Молодежном, Протвине, Рошале и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 553 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 9403 Covid-пациента, выздоровели и выписались 483 233 человека.

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