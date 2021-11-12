РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 28 495 случаев инфицирования, из них 98 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 2 726 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 553 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 403 человека. Выздоровели и выписались 483 233 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.