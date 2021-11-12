РИАМО - 12 ноя. На московских дорогах в пятницу наблюдаются пробки в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Крупные заторы отмечаются на северо-востоке, севере, юге, юго-востоке МКАД. Также перегружены автомобилями Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.
В центре столицы пробки образовались на улице Серфимовича, Москворецкой набережной, улице Неглинной, Лубянском проезде, улице Большая Лубянка, Серебрянической набережной.
Свободными дороги станут после 21 часа.
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