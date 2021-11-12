РИАМО - 12 ноя. На территории Музея военной формы в столице в торжественной обстановке открыли скульптуры писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова, передает корреспондент РИАМО.

Памятники выполнил скульптор Михаил Баскаков. Гоголь изображен сидящим на лавочке и смотрящим в даль. Булгаков же увековечен в необычной позе: он сидит на балконе здания, свесив ноги, рядом с ним находится кот.

«Это событие радостное. Народ и государство помнят своих великих деятелей. Все русские писатели связаны друг с другом. Литература – это единый поток, где все переплетается. А здесь особая связь – Гоголь, Булгаков, Достоевский. Они находятся в одной духовной области», – сказал президент Фонда Достоевского, заслуженный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин.

По его мнению, очень важно, что Москва увековечивает своих писателей. Также он добавил, что недавно в столице открыли схожую скульптуру в клубе Достоевского. Памятник писателя изображает его сидящим на лавочке и читающим произведение «Борис Годунов».

Волгин подчеркнул, что все эти памятники «домашние», они приближены к простому человеку.