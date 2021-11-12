РИАМО - 12 ноя. На территории Музея военной формы в столице в торжественной обстановке открыли скульптуры писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова, передает корреспондент РИАМО.
Памятники выполнил скульптор Михаил Баскаков. Гоголь изображен сидящим на лавочке и смотрящим в даль. Булгаков же увековечен в необычной позе: он сидит на балконе здания, свесив ноги, рядом с ним находится кот.
По его мнению, очень важно, что Москва увековечивает своих писателей. Также он добавил, что недавно в столице открыли схожую скульптуру в клубе Достоевского. Памятник писателя изображает его сидящим на лавочке и читающим произведение «Борис Годунов».
Волгин подчеркнул, что все эти памятники «домашние», они приближены к простому человеку.
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