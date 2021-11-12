РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 ноя. Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области по Щелково и Фрязино Вера Евтушенко проводит прием граждан по вторникам и четвергам, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».



Прием проходит по адресу: г. Щелково, ул. Парковая, 12А, 3 этаж, кабинет №2. График приема: вторник - с 14:00 до 17:00, четверг - с 14:00 до 17:00.



Также жители могут получить бесплатную первичную консультацию адвоката в первый и третий четверг месяца с 14:00 до 17:00. Контактный телефон: 8(496)566-75-86.