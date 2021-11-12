РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. Последние штрихи остались до завершения реконструкции Дома культуры «Кучино» в Балашихе, учреждение планируют торжественно открыть 1 декабря текущего года, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«В рамках президентского проекта «Культура» нам удалось заметно преобразить и сделать учреждение современным, не потеряв его исторический облик. Обновленный зрительный зал с театральной сценой вмещает 230 человек, также есть малая сцена на 36 зрителей - для репетиций и камерных спектаклей. Теперь у каждого творческого коллектива появилось обновленное место для занятий», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на цокольном этаже расположены гардероб и кафе. Все лестницы оборудованы пандусами и подъемными механизмами для маломобильных групп населения.

«Помимо самого здания, преображается и прилегающая территория - благоустроили сквер, детскую площадку и парковку. Торжественное открытие ДК планируем 1 декабря», - заключил Юров.