РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. Инспекторы эконадзора провели административное расследование по обращению жителей городского округа Балашиха и выявили источник загрязнения земель сточными водами в деревне Фенино, компания «Балашихинский водоканал» была оштрафована на 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«При ремонте канализационно-насосной станции сложилась аварийная ситуация, в результате чего произошел разлив сточных вод из колодца на грунт, в том числе в водоохранную зону реки Пехорка», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что за это компания «Балашихинский водоканал» и один из ее руководителей были оштрафованы на сумму 100 тыс. рублей.

«Нужно отдать должное: компания оперативно устранила аварию, привела в порядок земли и вывезла загрязненный грунт», - подчеркнул Разин.

Ранее сообщалось, что Минэкологии оштрафовало на 120 тыс. рублей АО «Водоканал» в городском округе Красногорск; коммунальщики неправильно оборудовали временный пункт приема жидких отходов в деревне Гольево: площадка не имела твердого покрытия и не была огорожена. Это нарушение также устранено.