12 ноября умер писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. Артисту было 75 лет. Сообщается, что причиной смерти Коклюшкина стала острая сердечная недостаточность. Что известно о сатирике, с чьими монологами выступали Евгений Петросян и Владимир Винокур, и какими номерами он запомнился зрителям, читайте в материале РИАМО.

От разнорабочего до сатирика

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Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В молодости он сменил много профессий, в частности, был разнорабочим, комендантом в военкомате и редактором.

Свою литературную деятельность он начал в 1969 году с публикации юмористических рассказов в «Клубе 12 стульев», «Литературной газете» и других изданиях.

В 1972 году с монологом Коклюшкина впервые выступил на сцене конферансье Москонцерта Евгений Кравинский, а уже с 1980-х писатель начал сочинять тексты для эстрады. Созданные им юморески исполняли известные артисты – Евгений Петросян, Клара Новикова, Владимир Винокур и другие. Широко известным стал написанный Коклюшкиным монолог «Алло, Люся?», который исполнил Ефим Шифрин.

Только в 38 лет Коклюшкин сам выступил со своим рассказом – это произошло в эфире программы «Вокруг смеха». Сатирик запомнился зрителям своими монологами «Обидно», «Соседи», «Гербалайф» и многими другими.

В конце 1985 года Коклюшкин стал сотрудничать с телевидением и писать сценарии для развлекательных программ. В частности, сатирик участвовал в создании телепередач «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» «Смеяться разрешается», «Измайловский парк», «Клуб юмора».

В 1980-90-х годах Виктор Коклюшкин написал несколько пьес, некоторые из которых поставили в Театре эстрады. При советской власти рассказы писателя печатали в Польше, Венгрии, Германии и Чехословакии, а также переводили на языки народов СССР. Коклюшкин – автор 13 книг, рассказов, повестей и романов.

Известные монологи

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Многие тексты Коклюшкина публика воспринимала на ура и разбирала на цитаты. В подборке РИАМО – некоторые из самых известных произведений сатирика.

«Алло, Люся?»

Один из самых популярных монологов, написанных Виктором Коклюшкиным, который Ефим Шифрин продолжает исполнять до сих пор. Герой истории звонит своей жене, чтобы та помогла ему вкрутить новую лампочку взамен перегоревшей.

«Обидно»

В этом монологе герой рассказывает, с какими неприятностями ему приходится сталкиваться каждый день.

«Соседи»

Мужчина жалуется на своих соседей, которые не дают ему спокойно жить.

«Одноклассники»

Герой монолога рассказывает, как знакомится с сайтом «Одноклассники» и наблюдает за жизнью своих бывших однокашников.

«Гербалайф»

В центре выступления – встреча мужчины с представителем компании «Гербалайф», которая продает биологически активные добавки и косметику.

«Репетиция»

В отделе полиции правоохранители репетируют действия при даче взятки.

«В церкви»

Два приятеля решили ограбить церковь, но их планам помешала престарелая прихожанка.