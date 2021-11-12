РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 ноя. В домодедовских домах культуры в ноябре пройдут выставки детских рисунков ко Дню матери, сообщается в группе домодедовских ДК в соцсети «ВКонтакте».

С 15 по 21 ноября выставка «Осень глазами детей» пройдет в ГДК «Дружба». С 15 по 29 ноября выставку работ швейного кружка «Единственной маме на свете!» пройдет в СДК «Пахра». С 15 по 30 ноября выставки рисунков можно посетить в Востряковском, Белостолбовском Шаховском домах культуры. С 16 по 30 ноября выставка рисунков пройдет в СДК «Русь».

С 22 по 29 ноября выставку творческих работ снова представят в ГДК «Дружба». С 22 по 30 ноября выставки рисунков можно будет посетить в ГДК «Авиатор», Шаховском СДК, Белостолбовском ГДК, Подмосковном, Добрыниховском, Голубинском и Ильинском СДК.