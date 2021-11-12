РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 ноя. В подмосковном Королеве выписали более 20 штрафов за парковку у мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Каждому водителю необходимо позаботиться о том, чтобы его автомобиль не мешал работе коммунальных служб, иначе его может ждать штраф. За создание помех для вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территории нарушителям грозит административный штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей; для юридических лиц – от 5 до 30 тысяч рублей.

С начала года административная комиссия оформила уже 21 штраф нарушителям на общую сумму 69 тыс. рублей.

На парковку, мешающую вывозу отходов, может пожаловаться любой житель, предоставив в административную комиссию Королева подтверждающие фото с датой.

«Наша задача не оформление штрафов, а порядок в городе, цивилизованное поведение всех жителей. Будьте внимательны при парковке автотранспорта, заботьтесь не только о своем удобстве», - сказал заместитель главы города, председатель городской административной комиссии Павел Котов.

Также жителям напоминают, что нельзя парковать автомобили на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, зеленых насаждениях и вне специальных площадок, оборудованных для их размещения.