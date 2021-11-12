РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. Дом культуры «Сокол» в деревне Федурново подмосковной Балашихи требует капремонта, этот вопрос будут прорабатывать депутаты вместе с главой городского округа Сергеем Юровым, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий в рамках рабочего визита в деревню Федурново проверил работу переписного участка №154, который располагается в сельском доме культуры «Сокол», а также по приглашению директора ДК Натальи Еременко осмотрел помещения учреждения культуры.

По словам Еременко, ДК «Сокол» единственное место досуга в Федурнове как для ребятишек, так и для взрослого населения, где работает порядка 10 кружковых направлений. В этом году своими силами они обновили зал, при содействии администрации Балашихи поменяли кресла. Еременко вышла с инициативой проведения капитального ремонта в доме культуры.

«Для включения учреждения в программу капремонта необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым и местными депутатами мы проработаем этот вопрос», - сказал Ефимов.

В ходе визита парламентарий узнал, как проходит перепись, поблагодарил специалистов за работу и отметил важность ее проведения.

Контролер участка Ольга Соловьева отметила рост численности жителей в деревне Федурново.

«Казалось, многих жителей я знала в лицо, а теперь, с учетом ввода новых домов, роста частного сектора, конечно, население прибавилось. В будние дни переписной участок работает с 16:00 до 20:00 – так удобнее тем, кто идет с работы, а в выходные - с 10:00 до 18:00», - отметила Соловьева.

Она добавила, что чем ближе к завершению переписи, тем больше приходит народу. Пожилые люди, в основном приходят лично – это и возможность прогуляться и пообщаться с соседями, а молодые ребята регистрируются по интернету – для них это удобно и быстро.

«Мы не только должны знать, сколько нас живет в России, Московской области, но и в Балашихе, конечно. От этого зависит, в том числе и стратегия развития города, региона. До завершения переписи осталось два дня, сохранена возможность переписаться онлайн через портал Госуслуг. Призываю всех граждан сделать это», - заключил депутат.