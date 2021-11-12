РИАМО - 12 ноя. По требованию подмосковной прокуратуры СК завел уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, который натравил на женщину свою бойцовскую собаку в Мытищах, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

25 октября в полицию поступило заявление от местной жительницы о привлечении к ответственности мужчины, который натравил на нее собаку.

Хулиган чуть не сбил женщину на машине. Когда она попыталась запечатлеть на телефон номер авто, мужчина остановился и, выпустив собаку бойцовской породы с заднего сидения машины, дал животному команду о нападении.

В результате животное покусало женщину за руки и плечи. С полученными травмами она обратилась больницу.