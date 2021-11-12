РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 ноя. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 17 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 654 случая инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 2 726 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 553 186 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 9 403 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 483 233 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.