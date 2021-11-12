РИАМО - 12 ноя. Мэр столицы Сергей Собянин посетил медицинский технопарк «Мосмедпарк» в микрорайоне Курьяново, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«Мосмедпарк» – один из самых удачных примеров новой индустриализации Москвы. Всего за 3 года на месте депрессивной территории был создан кластер инноваций в сфере медицины, где работают порядка 450 человек», – сказал мэр.

Он добавил, что инфраструктура данного технопарка позволяет проводить полный цикл разработки лекарств и медизделий.

По его словам, на сегодняшний день специалисты, которые трудятся в «Мосмедпарке», вносят ощутимый вклад в противодействие пандемии коронавируса. Компании поставляют тест-системы, реагенты и мобильные ПЦР-системы для диагностики Covid-19.

Собянин уточнил, что власти столицы активно занимаются экологической реабилитацией, решением транспортных проблем и повышением благоустройства микрорайона Курьяново. Главным проектом является реконструкция очистных сооружений. Также в 2020 году здесь открыли новую станцию МЦД-2. Еще строят Юго-Восточную хорду. Через несколько лет в микрорайон придет новая Бирюлевская линия метрополитена.

Технопарк «Мосмедпарк» появился в столице в 2017 году. Он находится на территории бывшей инфекционной клинической больницы №3. Свободны только 2% площадей технопарка.

По итогам прошлого года общая выручка резидентов данного технопарка составила более 4,2 млрд рублей.

Всего в мегаполисе создано 45 технопарков, их общая площадь составляет свыше 2,4 млн кв. м. В них работают более 2 тыс. высокотехнологичных компаний, создано свыше 68 тыс. рабочих мест.

Доля свободных арендных площадей в технопарках столицы составляет в среднем составляет чуть более 1%.