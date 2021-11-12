РИАМО - 12 ноя. В Москве на Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП, столкнулись 4 автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Одна из машин, предположительно, принадлежит миллиардеру из списка Forbes Игорю Рыбакову. Речь идет о Maybach. Он столкнулась с BMW X6, которая, как сообщают СМИ, принадлежит известному футбольному пиар-агенту Елене Болотовой.

Авария произошла на дублере Ленинградского проспекта в районе д. 40. На место прибыли оперативные службы города.

Занято две полосы из четырех в сторону области. Движение в районе аварии затруднено.