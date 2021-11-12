РИАМО - 12 ноя. В пятницу на 76-м году жизни скончался известный советский и российский писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин, который запомнился зрителям своими яркими выступлениями на телевидении. Пользователи соцсетей назвали артиста необычайно талантливым и интеллигентным юмористом.

«Витя Коклюшкин. Прощай, дорогой мой друг. Без тебя пусто и горько», – написал в Instagram артист и юморист Ефим Шифрин.

Один из пользователей отметил, что сегодня интеллигентного юмора вообще стало гораздо меньше.

«Писатели-сатирики сейчас – это вообще некий вымирающий вид. В наше время всяческих стендап-комиков для них работают «текстовики» и пишут тексты, которые воспринимаются под горячительные напитки. А интеллектуальный и интеллигентный юмор, увы, уходит», – написал «ВКонтакте» пользователь Алексей Мейкшан.

Пользователь vip_winter отметил, что Коклюшкин обладал уникальным голосом, а его монологи всегда было интересно слушать.

«Таких теперь нет и близко, уходят лучшие, остается только пошлость», – подчеркнул пользователь Twitter @LohProvinchiy.

На 76 году жизни умер ПИСАТЕЛЬ-САТИРИК ВИКТОР КОКЛЮШКИН от сердечной недостаточности...соболезную родным и близким...(((

таких теперь нет и близко, уходят лучшие, остаётся только пошлость.... — Андрей Л Черкасофф (@LohProvinchiy) November 12, 2021

Коклюшкин родился в Москве 27 ноября 1945 года. По данным СМИ, он умер от острой сердечной недостаточности.

Среди известных сатирических монологов, которые написал драматург — «Але, Люся», «Автоответчик» и «Гербалайф». Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, а также Клара Новикова и Ефим Шифрин.