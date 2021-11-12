РИАМО - 12 ноя. На 92-м году жизни скончался известный академик РАН, выдающий кардиолог и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

Чазов — советский и российский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор. Академик Академии наук (с 1979 г.), академик Академии медицинских наук (с 1971 г.). Он был выдающимся ученым и создателем тромболитической терапии. Его разработки по лечению пациентов при инфарктах широко применялись как в России, так и в Европе и США.

Чазов вел активную социальную работу и на протяжении трех лет возглавлял министерство здравоохранения СССР.

Врач был награжден золотой медалью «Выдающийся врач» Международной академии медицины им. А. Швейцера, специальным международным призом «Золотой Гиппократ», избран почетным членом многих иностранных врачебных обществ.

Также Чазов был лауреатом Ленинской премии и трех Госпремий СССР, являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кардиолог также был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», которое в 1985 году получило Нобелевскую премию мира.