Ежегодно 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Диабет вызывает системные острые и хронические осложнения — от комы до поражения стенок сосудов, нервных окончаний, почек и сетчатки глаза. Согласно данным Международной федерации диабета, в 2019 году 463 миллиона человек страдали от этой болезни. При этом с каждым годом диабет «молодеет». Кто находится в группе риска, какие симптомы должны насторожить и каковы способы профилактики диабета, РИАМО рассказал эндокринолог-диетолог Патимат Магомедова.

— Расскажите, что из себя представляет диабет?

— Сахарный диабет — это группа метаболических заболеваний, характеризующихся повышенным содержанием глюкозы в крови из-за нарушения выработки инсулина, его взаимодействия с клетками тканей или обоих этих факторов.

— Какие виды диабета существуют и чем они отличаются между собой?

— Выделяют два основных типа диабета: сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Также существуют и другие, редко встречающиеся типы диабета. При диабете первого типа под действием аутоантител происходит разрушение бета-клеток поджелудочной железы, которое приводит к абсолютной нехватке инсулина. При сахарном диабете второго типа в начале заболевания инсулина в организме может быть даже много, но клетки теряют чувствительность к нему. Возникает инсулинорезистентность вследствие избыточной массы тела.

Диабет второго типа — самый распространенный тип заболевания, его обнаруживают у 80-90% больных диабетом. На его формирование влияют не только ожирение, но и генетика, возраст — заболевание выявляют чаще у людей старше 45 лет, — низкий уровень физической активности, уже имеющиеся нарушения углеводного обмена — увеличенный уровень глюкозы в крови натощак, нарушение толерантности к глюкозе. Среди женщин в группу риска попадают те, кто перенес гестационный сахарный диабет, или диабет беременных.

Сахарный диабет первого типа может возникнуть и у абсолютно здорового человека. Для диабета первого типа характерна яркая клиническая картина, болезнь манифестирует острыми осложнениями вплоть до комы. При сахарном диабете первого типа вес человека либо нормальный, либо отмечается дефицит массы тела на фоне развившейся болезни.

Чаще сахарный диабет первого типа возникает у молодых лиц, в то время как диабет второго типа встречается у взрослых и может годами никак себя не проявлять до возникновения осложнений.

— В настоящее время число больных диабетом растет. С чем это связано? Можно ли сказать, что причина в увеличении потребления сахара?

— Да, к сожалению, статистика неутешительна. По данным Международной федерации диабета, в 2019 году в мире было около 463 миллионов человек с сахарным диабетом, и сейчас эта цифра выше. По данным от 2020 года, в России официально диагностировали заболевание у 5,1 миллиона взрослых человек и 50 тысяч детей.

Конечно, употребление фаст-фуда, низкая физическая активность внесли существенный вклад в распространение заболевания. С каждым днем на одного человека с ожирением становится больше. И проблема здесь не столько в сахаре, сколько в том, что сладкие продукты практически полностью вытесняют из рациона важные пищевые группы. Я не считаю, что сахар нужно истреблять, но во всем важна мера.

Причина роста заболеваемости — в несбалансированном питании: в рационе людей чаще всего преобладают простые углеводы и насыщенные жиры животного происхождения, сладкие газированные напитки, а вот продукты, богатые клетчаткой, отсутствуют.

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— Почему эта болезнь начала «молодеть»? Тоже из-за неправильного питания?

— Болезнь действительно начала «молодеть», и все начинается, как бы это страшно ни звучало, с детского ожирения. Эта проблема многофакторная и сложная.

Дети копируют привычки питания своих родителей, поэтому, если взрослый на обед перекусывает бутербродом, а на ужин заказывает пиццу, не стоит ждать, что его ребенок будет довольствоваться яблоком. А как в нашей стране поощряют детей? Правильно — сладким!

Если ребенок плачет, ему дают конфету, чтобы он успокоился, то есть взрослые выстраивают у детей определенные эмоциональные связи с едой. Еще я часто вижу, что матери не могут подобрать для ребенка правильный размер порции и жалуются, что их трехлетний малыш не доел порцию взрослого человека. Ну а врачи-педиатры часто рекомендуют в качестве первого прикорма использовать сладкий фруктовый сок. Все это в дальнейшем может привести к негативным последствиям.

— Какие симптомы должны насторожить человека и заставить его обратиться к врачу?

— Сахарный диабет первого типа пропустить невозможно: у него достаточно яркая клиническая картина, в отличие от сахарного диабета второго типа, который может годами не проявлять себя.

Как врач-эндокринолог я рекомендую не игнорировать полиурию, то есть увеличение количества выделяемой мочи — ее объем может вырасти до 3-4 литров, — а также появление ночного недержания. Нельзя не обращать внимания на быстрое снижение или увеличение массы тела, например, похудение на 5-10 килограммов за один-два месяца при сохранении повышенного аппетита. Также должны насторожить повышенная жажда, общая слабость, усталость, повторяющиеся инфекционные и воспалительные заболевания кожи, мочевыводящих путей и полости рта.

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— Какие анализы нужно сдать, чтобы выявить диабет?

— Чтобы диагностировать сахарный диабет, используют анализ на уровень глюкозы в плазме крови, это достаточно простой и распространенный метод исследования. Также в 2011 году Всемирная организация здравоохранения одобрила использование анализа на гликированный гемоглобин для диагностики сахарного диабета.

— Представим, что человеку поставили диагноз «сахарный диабет». Как дальше поменяется его жизнь? Ему придется постоянно придерживаться диеты?

— Я бы слукавила, если бы сказала, что жизнь человека после постановки диагноза не меняется.

Больному приходится учиться вычислять количество хлебных единиц (условная мера для обозначения количества углеводов в продуктах — прим. ред.), чтобы вводить необходимое количество инсулина на прием пищи. Также люди контролируют уровень сахара, корректируют инсулин на физическую активность. У лиц с диабетом первого типа чаще всего нормальная масса тела, у них нет необходимости ограничивать питание и соблюдать диету.

Для лиц с сахарным диабетом второго типа диетические рекомендации крайне важны, с них и начинается лечение, а также с лекарственной терапии. Врачи рекомендуют таким пациентам ограничить потребление легкоусвояемых углеводов, жиров животного происхождения, снизить суточную калорийность рациона с сохранением баланса макро- и микронутриентов.

Нет определенных групп продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе лиц с сахарным диабетом. Важно, чтобы питание было разнообразным, сбалансированным. Не нужно забывать про овощи, фрукты и продукты, богатые клетчаткой.

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— Меняется ли продолжительность жизни человека с диабетом?

из личного архива Патимат Магомедовой

— Если болезнь находится под контролем, то есть уровень глюкозы в крови находится в приделах целевых значений, проводится профилактика осложнений, то диабет не влияет на продолжительность жизни.

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— Можно ли вылечить сахарный диабет? Или придется все время принимать инсулин?

— К сожалению, сегодня сахарный диабет первого типа неизлечим. Пациентам нужно всю жизнь вводить себе инсулин. Но наука не стоит на месте: проходят испытания новые группы препаратов, которые, возможно, кардинально изменят жизнь людей с диабетом первого типа.

Для лиц с сахарным диабетом второго типа ситуация обстоит иначе: при снижении массы тела, регулярной физической активности, улучшении уровня глюкозы в крови врач может скорректировать лечение вплоть до отмены сахароснижающих препаратов. Но менять лечение нужно лишь по рекомендации врача, самолечением заниматься нельзя.

— Как предотвратить появление диабета?

— Чтобы понять, грозит ли человеку сахарный диабет первого типа, нужно провести генетическое исследование. Оно необходимо в первую очередь детям, родители которых болеют диабетом.

Профилактика сахарного диабета второго типа предполагает контроль массы тела, регулярную физическую активность, отказ от курения и алкоголя (не стоит забывать, что здесь важна не только доза, но и периодичность употребления). И чем раньше человек приступит к профилактике, тем лучше.