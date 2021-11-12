РИАМО - 12 ноя. В рамках саммита G20 был согласован ряд документов, которые определяют руководящие принципы борьбы с коррупцией, включая план действий по борьбе с коррупцией на 2022-2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Страны - члены G20 обязались укреплять сотрудничество в сфере противодействия коррупции с экспертным и научным сообществом, гражданским обществом и СМИ.

По итогам прошедшего саммита была обозначена необходимость дальнейшего ужесточения международных и национальных законодательных норм, повышающих прозрачность финансовых операций – это нужно для борьбы с размещением коррупционных средств в налоговых гаванях, и операций с недвижимостью – для установления реальных владельцев и бенефициаров компаний, фондов, объектов недвижимости.

Также на саммите отмечена важность включения антикоррупционных гарантий в инвестиционную иммиграционную политику стран мира, чтобы избежать злоупотреблений со стороны коррумпированных лиц, которые хотят получить безопасное убежище для себя и своего капитала.

Налаживание международного сотрудничества в данной сфере позволит обмениваться опытом по отказу в предоставлении убежища и возврату незаконно нажитого капитала. Указанные меры помогут не допустить предоставление убежища коррупционерам и их капиталам и бороться с транснациональной коррупцией.

Одним из основных направлений деятельности на 3 года станет обеспечение прозрачности, неподкупности и подотчетности государственного сектора, в том числе в сфере госзакупок и управления госфинансами. Для этого следует сформировать культуру неприятия взяточничества.

При проведении госзакупок предлагается поощрять использование основанных на анализе рисков подходов к оценке поставщиков для повышения прозрачности процедуры и честной конкуренции. Еще нужно продвижение роли аудиторских органов и обеспечение их сотрудничества с антикоррупционными органами.

Разработанные меры еще направлены на обеспечение высокого качества и доступности открытых государственных данных и повышение осведомленности по вопросам противодействия коррупции, прежде всего, среди молодежи.