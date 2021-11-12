РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 ноя. В деревне Юсупово городского округа Домодедово до конца ноября завершат обустройство тротуара, сообщил врио главы округа Михаил Ежокин.

«Продолжаем обустройство тротуара в деревне Юсупово. Работы будут завершены до конца месяца», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в 2021 году в округе построили 25 новых пешеходных зон как в городе, так и в сельских территориях. В следующем году будут продолжать работу по улучшению пешеходной инфраструктуры.