РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. В подмосковной Балашихе 13 ноября пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей, инспекторы ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять состояние людей, находящихся за рулем, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД с 23:00 до 01:00 сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» на территории Балашихи будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП, совершенных пьяными водителями.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность.