РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Временно исполняющим полномочия главы подмосковного Красногорска назначили Дмитрия Волкова, который накануне покинул пост главы городского округа Кашира, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В пятницу в администрации округа состоялось внеочередное заседание совета депутатов. Вел заседание председатель совета Сергей Трифонов.

Основной повесткой дня стал вопрос об освобождении от временного исполнения полномочий главы горокруга Всеволода Волосевича и возложении временного исполнения полномочий на Дмитрия Волкова. Большинство депутатов проголосовали за.

«Основной пул проблем понятен. Конечно, это транспортная система, платежная дисциплина в сфере ЖКХ, социальное строительство», - сказал Волков.

Он отметил, что в работе привык тесно взаимодействовать с депутатским корпусом, потому что за каждым депутатом стоят его избиратели.

Волков был главой городского округа Кашира с мая 2020 года. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Ленинского округа.