РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 ноя. Врач-травматолог из Королева Икрам Абдуллаев получил сертификат на жилищную субсидию, сообщили в королевской горбольнице.

Врач-травматолог стал сороковым по счету врачом из Королева, получившим сертификат на жилищную субсидию по региональной программе «Социальная ипотека». Эта мера поддержки реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2016 года.

Согласно условиям программы, специалисты получают первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья. В течение 10 лет им ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам участник программы платит только проценты по кредиту.

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