РИАМО - 12 ноя. QR-коды для допуска граждан в общественные места на основе данных о высоком уровне антител к коронавирусу планируют выдавать в Чувашии. Регион станет первым в стране, где применят такую практику, сообщает kp.ru.

Глава республики Олег Николаев поручил запустить систему QR-кодов для жителей с высоким титром антител в течение недели.

По словам Николаева, защитный уровень антител к коронавирусу в организме составляет 300-500 единиц, поэтому людей с более высокими показателями ограничивать в действиях нельзя. Это нарушает их права.

Анализы будут проводить аккредитованные медорганизации, что позволит исключить подделывание документов.

Данные коды будут действовать только на территории региона и не будут отображаться на портале госуслуг.

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