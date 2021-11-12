РИАМО - 12 ноя. Жители городского округа Люберцы смогут сдать пластиковую и алюминиевую тару в 24 экопунктах, которые будут оборудованы в школах, парках, спортивных учреждениях и МФЦ, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы к услугам жителей и гостей будут работать 24 экопункта. 3 экопункта установят в спортивных объектах (ДС «Триумф», «Спартак» и в школе Олимпийского резерва), 4 – в парках (в Центральном, Наташинском, в парке Сказок и «Малаховское озеро»), 2 – в МФЦ (в центральном офисе на улице Звуковой и в поселке Октябрьском на улице Ленина). Кроме того, 15 экопунктов установят до конца ноября текущего года в школах городского округа, в том числе и в поселках: 2 - в Октябрьском, 2 – в Краскове, 1 – в Томилине», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что в школах для подключения экопунктов подвели розетки, интернет, а также установили электросчетчики.

«Экопункт – это роботизированный автомат по приему тары – пластиковых бутылок (до 2 л) и алюминиевых банок из-под напитков. Система экопунктов позволяет вовлечь во вторичный оборот вдвое больше тары и получить полимерные отходы высокого качества, которые на 100% пригодны к вторичной переработке. В настоящее время оператором экопунктов формируется система мотивации и лояльности, в рамках которых за сданную тару можно будет получать скидки на товары в магазинах, комбо-обеды в сетевых закусочных и подарки от партнеров», - уточнил Ружицкий.

По его словам, для участия в акции необходимо сдать бывшую в употреблении пустую тару в экопункт, получить распечатанный чек, содержащий уникальный код, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Единого оператора фандоматов, зарегистрировать уникальный код с чека на сайте, накопить наибольшее количество баллов в личном кабинете.

Глава округа пояснил, что при сдаче тары в экопункт встроенные датчики определяют ее материал, вес, а также считывает штрих-код на таре, после чего экопункт в зависимости от материала направляет пластик и алюминий в разные емкости, предварительно пройдя через специальный сминатель. После наполнения контейнеров тарой система мониторинга экопункта направляет сигнал в центр управления для вывоза вторсырья.