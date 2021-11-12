РИАМО - 12 ноя. Более 200 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявили у детей в Москве с начала пандемии Covid-19, сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день за всю пандемии коронавирусная инфекция выявлена у более чем 200 тыс. детей, из них примерно 5% прошли стационарное лечение», - сказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Он отметил, что наибольшее количество детей, заболевших коронавирусом, стало поступать в столичные больницы во время четвертой волны Covid-19. В третью волну коронавируса число детей, нуждающихся в стационаре, было меньше в два раза, а в первую и вторую – в три и четыре раза.

Кроме того, случаи заболевания коронавирусом в последнее время регистрируют у новорожденных и грудных детей.

Ранее сообщалось, что в столице началась третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» (аналог «Спутник V» в пятикратно уменьшенной дозировке – ред.), в исследовании примут участие 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.

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