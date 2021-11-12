РИАМО - 12 ноя. На выставке Moscow Hobby Expo на территории «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске с 19 по 21 ноября будет работать историческая площадка, которая расскажет о временах Древней Руси и эпохе викингов, сообщают организаторы.

Все желающие смогут увидеть доспехи и предметы быта, которые использовались тысячу лет назад, пройти по торговым рядам ремесленников и подержать в руках копию настоящего меча викингов или русскую саблю.

19, 20 и 21 ноября на выставке будут работать фотозоны исторического лагеря и ремесленная ярмарка. 20 ноября пройдут бои на мосту и турнир один на один. 21 октября состоится состязание дружин.

Также на выставке Moscow Hobby Expo будут представлены: стендовые модели, дизайнерская одежда, наборные браслеты, аксессуары с росписью, украшения в технике лэмпворк, изделия из селенита и многое другое.

Экспозицию выставки в «Крокусе Экспо» дополнят развлекательно-познавательные мероприятия: международные авто- и авиамодельные соревнования, чемпионаты по танковому многоборью, творческие конкурсы и мастер-классы по интересам.

Мероприятие пройдет в павильоне №1 выставочного пространства «Крокус Экспо» (Красногорск, Международная ул., 16).