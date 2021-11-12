РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска завершили ремонт асфальтового покрытия на проезжей части у Дома культуры «Машиностроитель», сообщает теротдел администрации округа.

Всего отремонтировали 1 354 кв. м асфальтового покрытия и установили 135 дорожных бортовых камней.

Ранее власти обсудили предложение жителей о благоустройстве и модернизации детского игрового комплекса и озеленение сквера за ДК «Машиностроитель». Также там планируют обновить освещение и установить камеры видеонаблюдения. Два года назад за ДК сделали новый фонтан. Предложения учтут в муниципальной программе и проекте бюджета округа на 2022 год.