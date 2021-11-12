РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 ноя. Холодную воду отключат на нескольких улицах в Щелкове 16 ноября в связи с работами по установке запорной арматуры, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Холодной воды не будет в домах на улицах Центральная, №№44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74; Пионерская, №№1, 2, 4-27, 27А, 28-31; Первомайская, №№17-38; Пушкина, №2; 1-й Первомайский пр., 4.

Воду отключат с 9:00 до 13:00. Подвоз воды по требованию будет обеспечен.