Утром в столицу пришел обильный снегопад. Синоптики обещают, что сегодня выпадет примерно 3-5 миллиметров осадков – это 10% от месячной нормы. В связи с этим МЧС объявило желтый уровень погодной опасности. О том, какую реакцию у пользователей соцсетей вызвало начало климатической зимы, смотрите в подборке РИАМО.

Новогоднее настроение

Первый серьезный снег, конечно же, сразу наводит на мысли о скором наступлении Нового года, а в памяти всплывают строчки из любимых зимних песен. Так, Евгения Шупенько, вспомнила старую, но очень добрую песню ВИА «Пламя».

«Такого снегопада, такого снегопада, / Давно не помнят здешние места. / А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. / Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. / Снег кружится, летает, летает. И поземкою клубя, / Заметает зима, заметает…», – подписала видео Евгения.

Волшебную атмосферу наступающей зимы запечатлел в своем видео и Фернандо Барбоса. Замедленная съемка снегопада действительно захватывает дух!

Пользовательница «Твиттера», глядя в окно на падающий снег, хочет скорее окунуться в новогоднюю атмосферу вместо надоевшей учебы.

За окном сильный снегопад, я уже хочу смотреть новогодние фильмы, а не сидеть на парах 😭😭 pic.twitter.com/UXLAzVdXzp — настя пути́лкина | руайка! (@misojogi) November 12, 2021

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Детское счастье

Радуются снегу не только взрослые, мечтающие о новогоднем чуде, но и, конечно, юные жители региона.

Инна рассказывает, с какими словами ее разбудил сын: «Мама, просыпайся! К нам приходил Дедушка Мороз! Все в снегу!!!».

«Счастью ребенка нет предела. Он сам оделся и меня поторапливал, чтобы идти гулять. Достал лопату, чтобы чистить снег (так был впечатлен прошлой зимой, когда мы с ним разгребали ежедневно завалы снега). В детстве это самый интересный квест, чистить снег», – делится женщина.

А для кого-то этот снегопад действительно самый-самый первый в жизни.

«У ребенка случился ПЕРВЫЙ СНЕГ❄️ Пусть и за окошком. ⠀

Все пыталась дотронуться до него», – рассказывает мама малышки.

Наследили

Отдельное удовольствие – делать первые шаги по свежему снежку. В Подмосковье в Реутове пользователи запечатлели следы ранних «жаворонков».

«Когда ты встаешь ни свет ни заря и на улице первопроходец», – пишет Александра Геннадьевна из поселка Лесное. А в комментариях ей советуют все-таки «заметать следы».

Зима или осень?

Владимир Кот выложил видео, где обсуждает с женой, что же лучше: зима или весна?

«Снег идет, ребята. Сейчас у нас осень или зима?» – спрашивает Владимир у супруги. «Осень еще!» – со смехом отвечает женщина.

Еще одним атмосферным видео порадовала подписчиков Инга Мизирова.

«Люблю зиму», – делится девушка.

А пользовательница с ником @penguinenysh выложила забавное видео с сюрпризом для подписчиков, которым она желает любви.

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Полюбить зиму

Естественно, что не все рады скорому наступлению зимы.

«Вот и снег пошел. И до апреля месяца будем наблюдать в окно сей унылый пейзаж», – пишет москвичка Юлия Морозова.

А вот Оксане снег нравится, но она раздосадована тем, что он сразу же тает.

«Снееег… красиво, но мокро, падает и тут же тает ☹», – возмущается девушка.

Блогер Майя Донцова тоже не слишком любит зиму, но пытается узнать, чем других людей привлекает это время года.

«Любишь зиму? Почему? Может и я смогу полюбить», – пишет Майя.

«Люблю хруст снега под ногами. Люблю, когда сугробы белые-белые и пушистые. Люблю, когда снежинки падают большими и легкими хлопьями. Люблю то веселье, которое творится на горках в лесу. Люблю рождественскую и новогоднюю суету», – делится @_alina.komarova_ в комментариях.

«Лето намного лучше❤, не люблю снег и холод. Было бы лучше, если бы жара была круглый год», – не соглашается с ней @mironovaangela.

А вот пользователю с ником @videoshaper не важно, рады жители столицы зиме или нет. Он знает одно: «Сегодня каждый москвич запостит фото первого снегопада».