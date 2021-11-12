РИАМО - 12 ноя. Специалисты до сих пор спорят о существовании такой болезни, как метеозависимость, однако влияние погоды на самочувствие не вызывает сомнений. Пережить погодную «лихорадку» можно, научившись бороться со стрессом. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Коварная погода

«Приближение зимы — время частых перепадов погоды. Сегодня может быть уверенный плюс, а на следующий день придет морозец с обильным снегопадом. Еще издавна люди отмечали влияние метеоусловий на самочувствие, однако само понятие метеозависимости до сих пор вызывает споры в научных и медицинских кругах», — сказала Панова.

Она пояснила, что в действующей редакции Международной классификации болезней нет отдельного диагноза «метеозависимость», однако многие врачи согласны с тем, что резкие перепады температуры и атмосферного давления, а также выпадение осадков могут спровоцировать болезненные реакции и обострение имеющихся заболеваний.

По словам врача, чувствительные к изменениям погоды люди могут испытывать головную боль, головокружение и слабость, в том числе мышечную, ноющие боли в местах прошлых травм.

«Наконец, нередко люди сталкиваются с апатией, ухудшением настроения и даже агрессией. Все эти психические симптомы также могут сопровождаться неприятными ощущения в теле. Как результат — у человека падает работоспособность, все буквально валится из рук, ухудшаются отношения с окружающими», — отметила Панова.

Боремся с «погодным» стрессом

Избежать дискомфортного состояния в непогоду можно радикальным способом — переехав на зиму в теплую страну. Однако этот вариант доступен далеко не каждому.

«Тем, кто все-таки вынужден жить в условиях меняющейся погоды, я хочу напомнить слова из известной песни: «Полгода плохая погода, но откладывать жизнь никак нельзя». Справиться с телесным дискомфортом поможет симптоматическая терапия, а с ментальными проявлениями борются профильные специалисты — психиатры, психотерапевты, психологи», — отметила эксперт.

Легче переносить внешние стрессовые факторы также поможет здоровый образ жизни — необходимо отказаться от алкоголя и сигарет, внимательно следить за своим питанием и весом, наращивать физическую активность. Все это позволяет организму успешнее адаптироваться к стрессу из-за нестабильной погоды.

«Зарядка и отказ от вредных привычек, может, и не избавят вас от недуга полностью, но улучшат ваше самочувствие. Также не допускайте других видов стресса — недосыпа, общения с «токсичными» людьми, перегрузок на работе и в быту. Высыпайтесь, одевайтесь по погоде, почаще общайтесь с близкими и радуйте друг друга — это полезно для физического и психического здоровья», — посоветовала Панова.

Чтобы выявить наиболее травмирующие психику факторы, следует обратиться к психотерапевту. Он поможет облегчить стрессовое состояние и научит самостоятельно бороться с ним.