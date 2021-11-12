РИАМО - 12 ноя. Заболеваемость коронавирусом в Москве реально снижается, период нерабочих дней сыграл свою роль, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Нерабочие дни были введены в мегаполисе с 28 октября по 7 ноября. Это было сделано для того, чтобы снизить риск заражения Covid-19 и прервать цепочку распространения вируса.

«Теперь уже с уверенностью можно сказать, что нерабочие дни <…> сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости», – заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник добавил, что за последние 5 дней в городе освободилось порядка 1 тыс. коронавирусных коек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявили 5183 новых случая Covid-19, общее число выявленных случаев заболевания с начала пандемии выросло до 1 887 243.